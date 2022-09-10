Сборная Азербайджана по пляжному футболу примет участие на Европейских играх

Сборная Азербайджана по пляжному футболу, выступающая во втором раунде отборочного этапа чемпионата Европы (EBSL-2022), провела очередную игру на турнире, который проходит в итальянском Кальяри.

Сборная Азербайджана по пляжному футболу, выступающая во втором раунде отборочного этапа чемпионата Европы (EBSL-2022), провела очередную игру на турнире, который проходит в итальянском Кальяри.

Как передает Report, наша команда выиграла со счетом 6:2 у Польши. Голы забили Рамиль Алиев (2), Орхан Мамедов, Гусейн Ахундов, Сабир Аллахгулиев и Амид Назаров.

Отметим, что 11 сентября Азербайджан вновь сыграет с Украиной за 5-е место. Независимо от исхода этой игры, азербайджанские футболисты сыграют в финальной стадии Европейских игр по пляжному футболу, который состоится в следующем году в Кракове, Польша.