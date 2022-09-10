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Сборная Азербайджана по пляжному футболу примет участие на Европейских играх

Сборная Азербайджана по пляжному футболу примет участие на Европейских играх Сборная Азербайджана по пляжному футболу, выступающая во втором раунде отборочного этапа чемпионата Европы (EBSL-2022), провела очередную игру на турнире, который проходит в итальянском Кальяри.
Футбол
10 сентября 2022 г. 19:09
Сборная Азербайджана по пляжному футболу примет участие на Европейских играх

Сборная Азербайджана по пляжному футболу, выступающая во втором раунде отборочного этапа чемпионата Европы (EBSL-2022), провела очередную игру на турнире, который проходит в итальянском Кальяри.

Как передает Report, наша команда выиграла со счетом 6:2 у Польши. Голы забили Рамиль Алиев (2), Орхан Мамедов, Гусейн Ахундов, Сабир Аллахгулиев и Амид Назаров.

Отметим, что 11 сентября Азербайджан вновь сыграет с Украиной за 5-е место. Независимо от исхода этой игры, азербайджанские футболисты сыграют в финальной стадии Европейских игр по пляжному футболу, который состоится в следующем году в Кракове, Польша.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın çimərlik futbolu üzrə millisi Avropa Oyunlarına vəsiqə qazanıb

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