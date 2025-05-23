Сборная Азербайджана по пляжному футболу начала с победы отборочный этап чемпионата Европы

14:46

Сборная Азербайджана по пляжному футболу выиграла первый матч I отборочного этапа чемпионата Европы (EBSL) .

Как сообщает Report, команда, выступающая в группе А Лиги B, встретилась со сборной Англии.

Матч в городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария в Испании завершился победой подопечных Сахиба Мамедова со счетом 5:4. В составе национальной сборной Рамиль Алиев отличился дважды, Сахиб Мамедов и Байрам Байрамлы забили по одному голу, еще один мяч - это автогол англичан.

Сборная Азербайджана проведет свои следующие матчи в группе 24 мая против Бельгии и 25 мая против Литвы.