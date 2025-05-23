О нас

Сборная Азербайджана по пляжному футболу начала с победы отборочный этап чемпионата Европы

Сборная Азербайджана по пляжному футболу начала с победы отборочный этап чемпионата Европы 14:46
Футбол
23 мая 2025 г. 15:08
Сборная Азербайджана по пляжному футболу начала с победы отборочный этап чемпионата Европы

Сборная Азербайджана по пляжному футболу выиграла первый матч I отборочного этапа чемпионата Европы (EBSL) .

Как сообщает Report, команда, выступающая в группе А Лиги B, встретилась со сборной Англии.

Матч в городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария в Испании завершился победой подопечных Сахиба Мамедова со счетом 5:4. В составе национальной сборной Рамиль Алиев отличился дважды, Сахиб Мамедов и Байрам Байрамлы забили по одному голу, еще один мяч - это автогол англичан.

Сборная Азербайджана проведет свои следующие матчи в группе 24 мая против Бельгии и 25 мая против Литвы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisi Avropa çempionatının I seçmə mərhələsinə qələbə ilə başlayıb

Экслюзивные новости

СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
19 мая 2025 г. 10:46
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi