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Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в следующий раунд чемпионата мира

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в следующий раунд чемпионата мира Сборная Азербайджана по мини-футболу провела очередную игру на чемпионате мира, который проходит в Рас-эль-Хайме (ОАЭ).
Футбол
29 октября 2023 г. 20:02
Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в следующий раунд чемпионата мира

Сборная Азербайджана по мини-футболу провела очередную игру на чемпионате мира, который проходит в Рас-эль-Хайме (ОАЭ).

Как сообщает Report, подопечные Эльшада Гулиева встретились с Египтом.

Матч завершился победой нашей команды со счетом 4:1. Голы забили Ряван Керимов (2), Сеймур Мамедов и Темкин Халилзаде.

Таким образом, национальная сборная прошла в следующий этап.

Отметим, что в первом поединке Азербайджан обыграл Ирак со счетом 2:0.

Следующую встречу наша команда 31 октября встретится с Кувейтом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın minifutbol millisi dünya çempionatında növbəti mərhələyə vəsiqəni təmin edib

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