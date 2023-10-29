Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в следующий раунд чемпионата мира

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в следующий раунд чемпионата мира

Сборная Азербайджана по мини-футболу провела очередную игру на чемпионате мира, который проходит в Рас-эль-Хайме (ОАЭ).

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Сборная Азербайджана по мини-футболу провела очередную игру на чемпионате мира, который проходит в Рас-эль-Хайме (ОАЭ). Как сообщает Report, подопечные Эльшада Гулиева встретились с Египтом. Матч завершился победой нашей команды со счетом 4:1. Голы забили Ряван Керимов (2), Сеймур Мамедов и Темкин Халилзаде. Таким образом, национальная сборная прошла в следующий этап. Отметим, что в первом поединке Азербайджан обыграл Ирак со счетом 2:0. Следующую встречу наша команда 31 октября встретится с Кувейтом. Подпишитесь на наш Telegram канал