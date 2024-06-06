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Сборная Азербайджана по мини-футболу сегодня сыграет в 1/4 финала чемпионата Европы

Сборная Азербайджана по мини-футболу сегодня сыграет в 1/4 финала чемпионата Европы Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу примет участие в 1/4 финала проходящего в столице Боснии и Герцеговины Сараево чемпионата Европы.
Футбол
6 июня 2024 г. 09:35
Сборная Азербайджана по мини-футболу сегодня сыграет в 1/4 финала чемпионата Европы

Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу примет участие в 1/4 финала проходящего в столице Боснии и Герцеговины Сараево чемпионата Европы.

Как сообщает Report, подопечные Эльшада Гулиева встретятся с представителями Казахстана.

Матч начнется в 19:00.

Ранее наша сборная одержала победу во всех матчах группового этапа. Команда обыграла Бельгию (3:0), Италию (2:1), Францию ​​(3:1) и с максимальным результатом вышла в 1/8 финала, где одержала победу над сборной Болгарии со счетом 3:1.

Лидирующий в группе А Казахстан победил в 1/8 финала Словению.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın minifutbol millisi bu gün Avropa çempionatında 1/4 final matçına çıxacaq

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