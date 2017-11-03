Сборная Азербайджана по мини-футболу пропустила от россиян 20 мячей

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Юниорская сборная Азербайджана по мини-футболу (игроки не старше 17 лет) была разгромлена в матче отборочного турнира юношеских Олимпийских игр 2018 года.

Встреча группы В, матчи которой проходят в Словакии, завершилась со счетом 20:0 в пользу россиян.

В составе победителей шесть мячей забил Данил Карпюк, покер оформил Данил Самусенко, по хет-трику на свой счет записали Павел Карпов и Илья Шамис, также по мячу забили Илья Федоров, Максим Окулов и Камиль Герейханов, а еще один мяч в свои ворота срезал игрок азербайджанской команды.