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Сборная Азербайджана по мини-футболу отметит победу концертом

Сборная Азербайджана по мини-футболу отметит победу концертом В честь победы сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате Европы в Словакии будет организован концерт
Футбол
14 июня 2022 г. 13:06
Сборная Азербайджана по мини-футболу отметит победу концертом

В честь победы сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате Европы в Словакии будет организован концерт.

Как сообщает Report, мероприятие пройдет 15 июня на Бакинском бульваре (напротив Парка Победы), начало в 19.00.

Организаторами концерта выступают министерство молодежи и спорта, Федерация мини-футбола Азербайджана, Azfar Group, профессиональный футбольный клуб "Зиря", а спонсором - Bakcell.

В концертной программе примут участие официальные лица и главный тренер национальной сборной по мини-футболу Эльшад Гулиев, с песнями выступят исполнители Зульфия Ханбабаева, Мири Юсиф и Семра.

Футбольные фанаты и жители города приглашены на грандиозное мероприятие.

Напомним, что сборная Азербайджана под руководством Э.Гулиева впервые стала чемпионом Европы, победив в финале сборную Румынии со счетом 1:0.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan minifutbol yığmasının Avropa çempionluğu konsertlə qeyd olunacaq

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