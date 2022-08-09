Сборная Азербайджана по футзалу проведет два товарищеских матча

Сборная Азербайджана по футзалу, которая 9 августа стартует учебно-тренировочные сборы, проведет два товарищеских матча.

Сборная Азербайджана по футзалу, которая 9 августа стартует учебно-тренировочные сборы, проведет два товарищеских матча.

Как сообщили Report в Федерации футзала Азербайджана, сборная 17 и 19 августа встретится в Бакинском дворце спорта со сборной Туркменистана. Обе встречи стартуют в 18:00.

Главный тренер Жозе Алесио Да Сильва привлек к процессу подготовки больше кандидатов в сборную.

Вратари: Эмин Курдов (без клуба), Азер Фарманов (Араз-Нахчыван), Заур Султанов (U-19)

Игроки: Иса Атаев, Хатаи Багиров (оба Beşiktaş Gent, Бельгия), Орудж Бахшализаде, Нурлан Мехдизаде, Фарид Атакишиев (СК "Нефтчи"), Фуад Мамедзаде,Новруз Казыханов, Нурлан Мамедов, Мухаммед Аббасов, Микаил Гиясов (все U-19), Мурад Гулузаде (Baku Fire).

Учебно-тренировочные сборы завершатся 20 августа.