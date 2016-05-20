​Сборная Азербайджана по футзалу узнала соперников по ЧМ в Колумбии

Баку. 20 Май. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка чемпионата мира по футзалу, который пройдет с 10 сентября по 2 октября в Колумбии.

Как передает Report, по ее итогам стало известно, что сборная Азербайджана сыграет в группе Ф, где также выступят команды Ирана, Испании и Марокко.

В группе А сыграют Колумбия, Португалия, Узбекистан и Панама, в группе В - Таиланд, Россия, Куба и Египет, в группе С - Парагвай, Италия, Вьетнам, Гватемала, в группе D - Украина, Бразилия, Мозамбик, Австралия.

Напомним, что сборная Азербайджана в первый раз примет участие в чемпионате мира.