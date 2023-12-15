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Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью с Румынией

Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью с Румынией Сборная Азербайджана по футзалу вышла в следующий раунд элитного этапа ЧМ-2024.
Футбол
15 декабря 2023 г. 22:36
Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью с Румынией

Сборная Азербайджана по футзалу вышла на очередной матч в рамках элитного раунда ЧМ-2024.

Как сообщает Report, наша команда встретилась с Румынией в рамках 5-го тура в группе A.

В первом тайме матча в Бакинском Дворце спорта доминировали воспитанники Виталия Борисова. Азербайджанской сборной удалось сломить сопротивление соперника в конце первого тайма. Рафаэль Вилела забил два гола с разницей в минуту (18-я и 19-я минуты).

Сразу после перерыва гостям удалось отыграть один из пропущенных мячей. На 22-й минуте отличился Дариуш Настаи. Спустя три минуты Вилела оформил хет-трик, однако на 28-й минуте румыны снова минимизировали разницу благодаря голу Андора Балинта. На 32-й минуте игрок гостей Даниэль Араухо восстановил статус-кво, точно реализовав пенальти. Всего через 20 секунд наша сборная снова вышла вперед, отличился Тофиг Микаилов. На 34-й минуте матча Амир Шоджаи забил два мяча, один из них в свои ворота. Спустя еще две минуты Йонут-Андрей Немитану определил итоговый счет - 5:5.

Попытки команд на последних минутах не увенчались успехом, счет на табло не изменился. Таким образом, и Азербайджан, и Румыния довели количество очков в активе до 4.

В другой игре группы вчера Казахстан обыграл Нидерланды со счетом 2:0. Матчи последнего тура пройдут 20 декабря. В этот день Азербайджан на выезде сыграет с Нидерландами, а Казахстан - с Румынией.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan futzal millisi Rumıniya ilə heç-heçə edib

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