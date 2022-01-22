Сборная Азербайджана по футзалу стартует на чемпионате Европы

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу стартует на чемпионате Европы в Нидерландах.

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу стартует на чемпионате Европы в Нидерландах.

Как сообщает Report, в первом матче группы D подопечные Жозе Алесио да Силва сыграют с Грузией.

Поединок, который пройдет на "Martini Plaza" в Гронингене, начнется в 17:30 по бакинскому времени. Из-за пандемии коронавируса игра пройдет без болельщиков. В другой встрече этой группы сборная Испании сыграет с Боснией и Герцеговиной.

Чемпионат Европы

Группа D, I тур

22 января

17:30. Грузия - Азербайджан

Судья: Седрик Пелисье (Франция).

Гронинген. "Martini Plaza"

20:30. Босния и Герцеговина - Испания

Отметим, что свой второй матч в группе сборная Азербайджана проведет 26 января против Испании.