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Сборная Азербайджана по футзалу стартует на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по футзалу стартует на чемпионате Европы Сегодня сборная Азербайджана по футзалу стартует на чемпионате Европы в Нидерландах.
Футбол
22 января 2022 г. 07:34
Сборная Азербайджана по футзалу стартует на чемпионате Европы

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу стартует на чемпионате Европы в Нидерландах.

Как сообщает Report, в первом матче группы D подопечные Жозе Алесио да Силва сыграют с Грузией.

Поединок, который пройдет на "Martini Plaza" в Гронингене, начнется в 17:30 по бакинскому времени. Из-за пандемии коронавируса игра пройдет без болельщиков. В другой встрече этой группы сборная Испании сыграет с Боснией и Герцеговиной.

Чемпионат Европы

Группа D, I тур

22 января

17:30. Грузия - Азербайджан

Судья: Седрик Пелисье (Франция).

Гронинген. "Martini Plaza"

20:30. Босния и Герцеговина - Испания

Отметим, что свой второй матч в группе сборная Азербайджана проведет 26 января против Испании.

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Версия на азербайджанском языке Futzal üzrə Azərbaycan yığması Avropa çempionatında mübarizəyə başlayır

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