Сегодня сборная Азербайджана по футзалу стартует на чемпионате Европы в Нидерландах.
Как сообщает Report, в первом матче группы D подопечные Жозе Алесио да Силва сыграют с Грузией.
Поединок, который пройдет на "Martini Plaza" в Гронингене, начнется в 17:30 по бакинскому времени. Из-за пандемии коронавируса игра пройдет без болельщиков. В другой встрече этой группы сборная Испании сыграет с Боснией и Герцеговиной.
Чемпионат Европы
Группа D, I тур
22 января
17:30. Грузия - Азербайджан
Судья: Седрик Пелисье (Франция).
Гронинген. "Martini Plaza"
20:30. Босния и Герцеговина - Испания
Отметим, что свой второй матч в группе сборная Азербайджана проведет 26 января против Испании.