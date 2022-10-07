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Сборная Азербайджана по футзалу начала с победы основной квалификационный раунд

Сборная Азербайджана по футзалу начала с победы основной квалификационный раунд Сборная Азербайджана по футзалу начала с победы основной квалификационный раунд
Футбол
7 октября 2022 г. 23:01
Сборная Азербайджана по футзалу начала с победы основной квалификационный раунд

Сборная Азербайджана по футзалу начала борьбу в основном квалификационном раунде чемпионата мира.

Как сообщает Report, в Бакинском дворце спорта подопечные Жозе Алесио да Силвы в своем первом матче в группе VI победили сборную Польши со счетом 4:3.

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