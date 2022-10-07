Сборная Азербайджана по футзалу начала с победы основной квалификационный раунд

Сборная Азербайджана по футзалу начала с победы основной квалификационный раунд

Сборная Азербайджана по футзалу начала борьбу в основном квалификационном раунде чемпионата мира.



Как сообщает Report, в Бакинском дворце спорта подопечные Жозе Алесио да Силвы в своем первом матче в группе VI победили сборную Польши со счетом 4:3.