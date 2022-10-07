Сборная Азербайджана по футзалу начала борьбу в основном квалификационном раунде чемпионата мира.
Как сообщает Report, в Бакинском дворце спорта подопечные Жозе Алесио да Силвы в своем первом матче в группе VI победили сборную Польши со счетом 4:3.
Сборная Азербайджана по футзалу начала с победы основной квалификационный раундСборная Азербайджана по футзалу начала с победы основной квалификационный раунд Сборная Азербайджана по футзалу начала с победы основной квалификационный раунд
Футбол
7 октября 2022 г. 23:01
https://static.report.az/photo/99760c40-cfb1-3c1b-b8c0-bae57970b8a9.jfif
Сборная Азербайджана по футзалу начала борьбу в основном квалификационном раунде чемпионата мира.
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