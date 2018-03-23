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    Сборная Азербайджана по футболу уступила Беларуси

    Матч завершился победой гостей со счётом 1:0© Report/Firi Salim

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Сегодня сборная Азербайджана по футболу провела свой очередной матч.

    Как передает Report, подопечные Гурбана Гурбанова в рамках товарищеского матча приняли сборную Беларуси.

    Матч завершился победой гостей со счётом 1:0. Неудачные действия в обороне привели к тому, что мяч оказался у Стасевича. Тот пробил, и мяч от Медведева влетел в ворота.

    Это был первый домашний матч сборной под руководством 46-летнего специалиста. Прошедшая 30 января встреча с Молдовой завершилась ничьей.

    Очередную встречу сборная Азербайджана проведет 27 марта в Анталье против Македонии.

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