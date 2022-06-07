Сборная Азербайджана по футболу U-21 станет сегодня гостем Финляндии

Сборная Азербайджана по футболу U-21 проведет сегодня очередную игру в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.
Как сообщает Report, соперником станет сборная Финляндии соответствующей возрастной группы. Встреча стартует в 17:00 по бакинскому времени.
За игрой на стадионе "Хельсинки" пронаблюдает судейская бригада из Люксембурга.
Сборная Азербайджана занимает в группе А 5-е место с 7-ю очками после 8 игр, а команда Финляндии – 3-е место с 16-ю очками.
Евро-2023, отборочный этап
17:00. Финляндия – Азербайджан
Судьи: Жасмин Саботич, Давид Матеус Сантос, Дани Диас Балса, Жереми Мюллер (Люксембург).
Helsinki Football Stadium.