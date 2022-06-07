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Сборная Азербайджана по футболу U-21 станет сегодня гостем Финляндии

Сборная Азербайджана по футболу U-21 станет сегодня гостем Финляндии Сборная Азербайджана по футболу U-21 проведет сегодня очередную игру в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.
Футбол
7 июня 2022 г. 10:23
Сборная Азербайджана по футболу U-21 станет сегодня гостем Финляндии

Сборная Азербайджана по футболу U-21 проведет сегодня очередную игру в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.

Как сообщает Report, соперником станет сборная Финляндии соответствующей возрастной группы. Встреча стартует в 17:00 по бакинскому времени.

За игрой на стадионе "Хельсинки" пронаблюдает судейская бригада из Люксембурга.

Сборная Азербайджана занимает в группе А 5-е место с 7-ю очками после 8 игр, а команда Финляндии – 3-е место с 16-ю очками.

Евро-2023, отборочный этап

17:00. Финляндия – Азербайджан

Судьи: Жасмин Саботич, Давид Матеус Сантос, Дани Диас Балса, Жереми Мюллер (Люксембург).

Helsinki Football Stadium.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın U-21 yığması bu gün Finlandiyanın qonağı olacaq

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