Сборная Азербайджана по футболу U-17 проведет очередную игру в чемпионате Европы

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В первом отборочном туре чемпионата Европы среди футболистов до 17 лет (U-17) сегодня сборная Азербайджана проведет очередную игру.

Как сообщает Report, соперником будет сборная Австрии.

Игра пройдет на стадионе футбольного центра Федерации футбола Румынии в городе Буфтя.

В первой игре команда под руководством Вугара Мамеда проиграла сборной Англии со счетом 0:2. В настоящее время команда находится на последнем месте в группе.

20:00. Азербайджан U-17 - Австрия U-17

Главный судья: Петур Райнерт (Фарерские острова)

Помощники главного судьи: Эндрю Кристиансен (Фарерские острова), Даниэль Митрути (Румыния)

Четвертый судья: Кэтэлин Гаман (Румыния)

Представитель УЕФА: Патрик Филипек (Чехия)

Судья-инспектор: Джерард Пери (Ирландия)

Румыния, Буфтя, Футбольный центр ФФР

Отметим, что сборная Азербайджана последнюю игру проведет со сборной Румынии.