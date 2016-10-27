Сборная Азербайджана по футболу U-17 проведет очередную игру в чемпионате Европы

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В первом отборочном туре чемпионата Европы среди футболистов до 17 лет (U-17) сегодня сборная Азербайджана проведет очередную игру.
Как сообщает Report, соперником будет сборная Австрии.
Игра пройдет на стадионе футбольного центра Федерации футбола Румынии в городе Буфтя.
В первой игре команда под руководством Вугара Мамеда проиграла сборной Англии со счетом 0:2. В настоящее время команда находится на последнем месте в группе.
20:00. Азербайджан U-17 - Австрия U-17
Главный судья: Петур Райнерт (Фарерские острова)
Помощники главного судьи: Эндрю Кристиансен (Фарерские острова), Даниэль Митрути (Румыния)
Четвертый судья: Кэтэлин Гаман (Румыния)
Представитель УЕФА: Патрик Филипек (Чехия)
Судья-инспектор: Джерард Пери (Ирландия)
Румыния, Буфтя, Футбольный центр ФФР
Отметим, что сборная Азербайджана последнюю игру проведет со сборной Румынии.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости