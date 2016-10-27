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    Сборная Азербайджана по футболу U-17 проведет очередную игру в чемпионате Европы

    Соперником будет сборная Австрии

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В первом отборочном туре чемпионата Европы среди футболистов до 17 лет (U-17) сегодня сборная Азербайджана проведет очередную игру. 

    Как сообщает Report, соперником будет сборная Австрии. 

    Игра пройдет на стадионе футбольного центра Федерации футбола Румынии в городе Буфтя. 

    В первой игре команда под руководством Вугара Мамеда проиграла сборной Англии со счетом 0:2. В настоящее время команда находится на последнем месте в группе.  

    20:00. Азербайджан U-17 - Австрия U-17

    Главный судья: Петур Райнерт (Фарерские острова)

    Помощники главного судьи: Эндрю Кристиансен (Фарерские острова), Даниэль Митрути (Румыния)

    Четвертый судья: Кэтэлин Гаман (Румыния)

    Представитель УЕФА: Патрик Филипек (Чехия)

    Судья-инспектор: Джерард Пери (Ирландия)

    Румыния, Буфтя, Футбольный центр ФФР

    Отметим, что сборная Азербайджана последнюю игру проведет со сборной Румынии.

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