Сборная Азербайджана по футболу сегодня возвращается из Белфаста в Баку

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Принадлежащий AZAL самолет Boeing 787 Dreamliner, доставивший сборную Азербайджана по футболу на матч со сборной Северной Ирландии в Белфасте, в ближайшие часы отбудет в Баку.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь AZAL Паша Кесеменски.

По его словам, техническая неисправность самолета устранена. Самолет поднимется в воздух примерно в 13:00 из аэропорта Белфаста.

Отметим, что сборная Азербайджана должна была вернуться в Баку сразу же после матча с командой Северной Ирландии в отборочном туре чемпионата мира-2018 по футболу. Однако авиарейс был задержан из-за технической неисправности самолета.