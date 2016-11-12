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    Сборная Азербайджана по футболу сегодня возвращается из Белфаста в Баку

    Представитель AZAL: Техническая неисправность самолета устранена

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Принадлежащий AZAL самолет Boeing 787 Dreamliner, доставивший сборную Азербайджана по футболу на матч со сборной Северной Ирландии в Белфасте, в ближайшие часы отбудет в Баку.

    Об этом сообщил Report пресс-секретарь AZAL Паша Кесеменски.

    По его словам, техническая неисправность самолета устранена. Самолет поднимется в воздух примерно в 13:00 из аэропорта Белфаста.

    Отметим, что сборная Азербайджана должна была вернуться в Баку сразу же после матча с командой Северной Ирландии в отборочном туре чемпионата мира-2018 по футболу. Однако авиарейс был задержан из-за технической неисправности самолета. 

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