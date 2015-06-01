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    Сборная Азербайджана по футболу сегодня отправится на сборы в Австрию

    Национальная команда встретится с Сербией и Норвегией

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Сегодня сборная  Азербайджана по футболу отправится на сборы в австрийскую столицу Вену. Как сообщает Report, в рамках сборов национальная команда встретится с Сербией и Норвегией.

    Легионеры присоединятся непосредственно к подготовительному процессу. Футболисты, получившие приглашение от "Нефтчи" и "Карабаха", отправятся в Вену на следующий день после финального матча кубка Азербайджана, который состоится между этими двумя командами 3 июня. Встреча со сборной Сербии состоится 7 июня на стадионе "NV Arena" в городе Польтен.

    Отметим, что члены национальной сборной после сборов в Австрии отправятся в Осло на матч отборочного тура ЕВРО-2016. 12 июня состоится матч на стадионе "Ulleval" в 23.45 по бакинскому времени. 

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