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Сборная Азербайджана по футболу проведет общую тренировку перед матчами с Эстонией и Австрией

Сборная Азербайджана по футболу проведет общую тренировку перед матчами с Эстонией и Австрией Сборная Азербайджана по футболу проведет тренировки на "Далга Арене" в преддверии матчей с командами Эстонии и Австрии в рамках отборочного раунда ЕВРО-2024.
Футбол
9 октября 2023 г. 13:41
Сборная Азербайджана по футболу проведет общую тренировку перед матчами с Эстонией и Австрией

Сборная Азербайджана по футболу проведет тренировки на "Далга Арене" в преддверии матчей с командами Эстонии и Австрии в рамках отборочного раунда ЕВРО-2024.

Об этом Report сообщил глава пресс-службы Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльнур Мамедли.

Мамедли напомнил, что сборная Азербайджана 13 октября проведет выездной матч с Эстонией, а затем, 16 октября встретится на домашнем поле с командой Австрии.

Муса Гурбанлы, выступающий за шведский клуб "Юргорден", отправится в Эстонию заранее. Все остальные члены сборной примут участие в тренировках в Баку, сказал Мамедли.

По его словам, сборная вылетит в Эстонию чартерным рейсом 11 октября и вернется на родину 14 числа того же месяца.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisi bu gün toplaşır, Musa Qurbanlı birbaşa Estoniyaya yollanacaq

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