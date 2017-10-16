Сборная Азербайджана по футболу до 17 лет завершила отборочный турнир победой

София. 16 октября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана до 17 лет провела третий матч в отборочной стадии чемпионата Европы по футболу.

Как передает восточноевропейское бюро Report, в матче, прошедшем на стадионе “Локомотив” в городе Горна-Оряховице, возглавляемая Мирбагиром Исаевым команда победила хозяев со счетом 2:1.

Отметившийся дублем Туран Велизадэ добыл 3 очка сборной команде. Игра между уже завоевавшими путевку из группы XI в следующий раунд турнира сборными Ирландии и Украины завершилась победой ирландцев со счетом 2:1. Таким образом, лидером группы XI с 9 очками стала сборная Ирландии, второе место с 7 очками заняли украинцы.

После победы над Болгарией сборная Азербайджана с 3 очками расположилась на 3-м месте. Сборная команда хозяев завершила отборочный турнир без набранных очков.

16 октября

Группа XI

Болгария U-17 – Азербайджан U-17 – 1:2

Голы: Т. Велизадэ, 18, (1-0), Николов, 45, (1-1), Т.Велизадэ 90+2 (2:1)