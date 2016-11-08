Сборная Азербайджана отправилась в Северную Ирландию

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня сборная Азербайджана, которая станет гостьей сборной Северной Ирландии на отборочном групповом этапе ЧМ 2018 года, отправилась в город Белфаст, где пройдет матч.

Как передает Report, самолет с футболистами на борту вылетел из Международного аэропорта Гейдара Алиева в 15:00 по бакинскому времени.

Кроме футболистов, в Белфаст уехали генсек АФФА Эльхан Мамедов, другие официальные представители структуры, председатель Комитета тренеров Вагиф Садыгов, директор Бакинского олимпийского стадиона Джавид Гараев и группа журналистов. Находившиеся в аэропорту лица пожелали членам национальной команды успехов и заявили, что верят в них.

Отбывшая чартерным рейсом команда должна долететь до Белфаста через 9 часов.

Отметим, что матч между Северной Ирландией и Азербайджаном состоится 11 ноября.