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    Сборная Азербайджана отправилась на Фарерские острова для участия в матче Лиги наций

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу покинула страну для участия в матче III тура Лиги наций УЕФА с командой Фарерских островов.

    Как сообщает Report, из Международного аэропорта Гейдар Алиев команда вылетела в столицу Дании Копенгаген, а оттуда отправится в столицу Фарерских островов город Торсхавн. 

    Вместе с командой также отправились I вице-президент АФФА Рауф Алиев и члены Исполнительного комитета Вагиф Садыгов и Искендер Садыгов.  

    Отметим, что матч на стадионе "Торсволлур" в городе Торсхавн начнется 11 октября в 22:45 по бакинскому времени. 

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