Сборная Азербайджана отправилась на Фарерские острова для участия в матче Лиги наций

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу покинула страну для участия в матче III тура Лиги наций УЕФА с командой Фарерских островов.

Как сообщает Report, из Международного аэропорта Гейдар Алиев команда вылетела в столицу Дании Копенгаген, а оттуда отправится в столицу Фарерских островов город Торсхавн.

Вместе с командой также отправились I вице-президент АФФА Рауф Алиев и члены Исполнительного комитета Вагиф Садыгов и Искендер Садыгов.

Отметим, что матч на стадионе "Торсволлур" в городе Торсхавн начнется 11 октября в 22:45 по бакинскому времени.