Сборная Азербайджана опустилась на три строчки в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана опустилась на три строчки в рейтинге ФИФА.

Сборная Азербайджана опустилась на три строчки в рейтинге ФИФА.

Как сообщает Report, команда, главным тренером которой является Джанни Де Бьязи, в настоящее время занимает 124-е место с 1142 очками.

Причиной стало поражение нашей сборной в отборочных этапах ЕВРО-2024 сборным Австрии (1:4) и Швеции (0:5). Сборная Азербайджана занимает 46-е место среди европейских команд.

Турецкая команда продвинулась на одну ступень и занимает 43-е место с 1465 очками.

Лидирует в рейтинге сборная Аргентины. На втором месте сборная Франции, а лидер предыдущего рейтинга Бразилия опустилась на третью строчку.

ТОП-10

1. Аргентина - 1840 очков

2. Франция - 1838 очков

3. Бразилия - 1834 очка

4. Бельгия - 1792 очка

5. Англия - 1792 очка

6. Нидерланды - 1731 очко

7. Хорватия - 1730 очков

8. Италия - 1713 очков

9. Португалия - 1707 очков

10. Испания - 1682 очка

Группа F отборочного этапа ЕВРО-2024:

4. Бельгия - 1792 очка

22. Швеция - 1558 очков

32. Австрия - 1508 очков

108. Эстония - 1182 очка

124. Азербайджан - 1142 очка

Постсоветское пространство:

30. Украина - 1530 очков

37. Россия - 1495 очков

74. Узбекистан - 1318 очков

77. Грузия - 1311 очков

96. Кыргызстан - 1225 очков

97. Армения - 1224 очка

98. Беларусь - 1210 очков

108. Эстония - 1182 очка

109. Таджикистан - 1182 очка

112. Казахстан - 1177 очков

124. Азербайджан – 1142 очка

132. Латвия - 1110 очков

137. Туркменистан - 1095 очков

146. Литва - 1068 очков

171. Молдова - 972 очка.