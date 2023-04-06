Сборная Азербайджана опустилась на три строчки в рейтинге ФИФА.
Как сообщает Report, команда, главным тренером которой является Джанни Де Бьязи, в настоящее время занимает 124-е место с 1142 очками.
Причиной стало поражение нашей сборной в отборочных этапах ЕВРО-2024 сборным Австрии (1:4) и Швеции (0:5). Сборная Азербайджана занимает 46-е место среди европейских команд.
Турецкая команда продвинулась на одну ступень и занимает 43-е место с 1465 очками.
Лидирует в рейтинге сборная Аргентины. На втором месте сборная Франции, а лидер предыдущего рейтинга Бразилия опустилась на третью строчку.
ТОП-10
1. Аргентина - 1840 очков
2. Франция - 1838 очков
3. Бразилия - 1834 очка
4. Бельгия - 1792 очка
5. Англия - 1792 очка
6. Нидерланды - 1731 очко
7. Хорватия - 1730 очков
8. Италия - 1713 очков
9. Португалия - 1707 очков
10. Испания - 1682 очка
Группа F отборочного этапа ЕВРО-2024:
4. Бельгия - 1792 очка
22. Швеция - 1558 очков
32. Австрия - 1508 очков
108. Эстония - 1182 очка
124. Азербайджан - 1142 очка
Постсоветское пространство:
30. Украина - 1530 очков
37. Россия - 1495 очков
74. Узбекистан - 1318 очков
77. Грузия - 1311 очков
96. Кыргызстан - 1225 очков
97. Армения - 1224 очка
98. Беларусь - 1210 очков
108. Эстония - 1182 очка
109. Таджикистан - 1182 очка
112. Казахстан - 1177 очков
124. Азербайджан – 1142 очка
132. Латвия - 1110 очков
137. Туркменистан - 1095 очков
146. Литва - 1068 очков
171. Молдова - 972 очка.