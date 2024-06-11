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Сборная Азербайджана одержала победу над командой Казахстана

Сборная Азербайджана одержала победу над командой Казахстана Сборная Азербайджана по футболу провела очередной товарищеский матч.
Футбол
11 июня 2024 г. 20:37
Сборная Азербайджана одержала победу над командой Казахстана

Сборная Азербайджана по футболу провела очередной товарищеский матч.

Как сообщает Report, в матче со сборной Казахстана подопечные Арифа Асадова одержали победу со счетом 3:2.

Первый гол на 2-й минуте забил полузащитник соперника Ян Вороговский (0:1). Через 26 минут нападающий Максим Самородов удвоил разницу в счете (0:2).

Несмотря на это сборная Азербайджана не пала духом и за 3 минуты до завершения первого тайма форвард Махир Эмрели забил первый гол нашей команды (1:2). На 51-й минуте полузащитник Эмин Махмудов сравнял счет, успешно реализовав пенальти (2:2). Победный гол сборной Азербайджана на 73-й минуте забил защитник Торал Байрамов.

Отметим, что сборная Азербайджана 7 июня проиграла Албании со счетом 1:3.

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