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Сборная Азербайджана на жеребьевке чемпионата мира по мини-футболу попала в первую корзину

Сборная Азербайджана на жеребьевке чемпионата мира по мини-футболу попала в первую корзину Сборная Азербайджана на жеребьевке чемпионата мира по мини-футболу, который пройдет в Рас-Аль-Хайме(ОАЭ), попала в первую корзину.
Футбол
20 июня 2023 г. 04:46
Сборная Азербайджана на жеребьевке чемпионата мира по мини-футболу попала в первую корзину

Сборная Азербайджана на жеребьевке чемпионата мира по мини-футболу, который пройдет в Рас-Аль-Хайме(ОАЭ), попала в первую корзину.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Всемирной федерации мини-футбола (WMF), коллектив под руководством Эльшада Гулиева, являющийся действующим чемпионом Европы, вошла в корзину сильнейших команд турнира.

1-я корзина: ОАЭ, Мексика, Румыния, Чехия, Бразилия, Венгрия, Азербайджан, Словакия.

2-я корзина: Украина, Сербия, Казахстан, Гватемала, Болгария, США, Франция, Тунис.

3-я корзина: Гана, Ливия, Англия, Египет, Черногория, Грузия, Израиль, Испания.

4-я корзина: Ливан, Ирак, Таиланд, Япония, Индия, Албания, Ирландия, Португалия.

Отметим, что жеребьевка чемпионата мира начнется в 18:00 по бакинскому времени. Турнир пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 26 октября по 4 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan minifutbol millisi dünya çempionatının püşkatma mərasimində birinci səbətdə yer alacaq

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