Сборная Азербайджана на жеребьевке чемпионата мира по мини-футболу попала в первую корзину

Сборная Азербайджана на жеребьевке чемпионата мира по мини-футболу, который пройдет в Рас-Аль-Хайме(ОАЭ), попала в первую корзину.
Как сообщает
1-я корзина: ОАЭ, Мексика, Румыния, Чехия, Бразилия, Венгрия, Азербайджан, Словакия.
2-я корзина: Украина, Сербия, Казахстан, Гватемала, Болгария, США, Франция, Тунис.
3-я корзина: Гана, Ливия, Англия, Египет, Черногория, Грузия, Израиль, Испания.
4-я корзина: Ливан, Ирак, Таиланд, Япония, Индия, Албания, Ирландия, Португалия.
Отметим, что жеребьевка чемпионата мира начнется в 18:00 по бакинскому времени. Турнир пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 26 октября по 4 ноября.