​Сборная Азербайджана готовится к учебно-тренировочному сбору в Антальи

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу готовится к учебно-тренировочному сбору в Антальи.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, запланированный на 21 марта учебно-тренировочный сбор продлится неделю.

Список приглашенных на сбор футболистов пока не обнародован.

Отметим, что первую официальную игру 2016 года в отборочном групповом этапе ЧМ-2018 национальная команда проведет во время поездки против сборной Сан-Марино. Встреча запланирована на 4 сентября.