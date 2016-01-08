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    ​Сборная Азербайджана готовится к учебно-тренировочному сбору в Антальи

    Сбор запланирован в марте

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу готовится к учебно-тренировочному сбору в Антальи.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, запланированный на 21 марта учебно-тренировочный сбор продлится неделю.

    Список приглашенных на сбор футболистов пока не обнародован.

    Отметим, что первую официальную игру 2016 года в отборочном групповом этапе ЧМ-2018 национальная команда проведет во время поездки против сборной Сан-Марино. Встреча запланирована на 4 сентября. 

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