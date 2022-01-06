Сборная Азербайджана по футзалу готовится к чемпионату Европы

Сборная Азербайджана по футзалу приступила к подготовке к чемпионату Европы.

Сборная Азербайджана по футзалу приступила к подготовке к чемпионату Европы.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации футзала Азербайджана, команда во главе с главным тренером Жозе Алесио Да Силва приступила к тренировкам в Бакинском дворце спорта.

Члены сборной отдают предпочтение физической подготовке. Учебно-тренировочный сбор к чемпионату Европы стартует на следующей неделе.

Подготовительный процесс в Баку продлится до 16 января. В тот же день сборная отправится в Бельгию, где 17 января проведет товарищеский матч с местной сборной.

Сборная Азербайджана в группе D чемпионата Европы встретится с Боснией и Герцеговиной, Грузией и Испанией.