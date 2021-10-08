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Сборная Азербайджана-U-21 набрала первое очко в отборочном раунде

Сборная Азербайджана-U-21 набрала первое очко в отборочном раунде Сегодня молодежная сборная Азербайджана по футболу провела свой третий матч в отборе на ЕВРО-2023 (U-21).
Футбол
8 октября 2021 г. 23:39
Сборная Азербайджана-U-21 набрала первое очко в отборочном раунде

Сегодня молодежная сборная Азербайджана по футболу провела свой третий матч в отборе на ЕВРО-2023 (U-21).

Как передает Report, команда под руководством Милана Обрадовича встретилась с Финляндией в группе А.

Встреча, проходившая на "Капитал Банк Арене" в Сумгайыте завершилась вничью 1:1.

Счет на на 75-й минуте открыл игрок гостей Дэниел Хоканс. На последних минутах матча Рауф Гусейнли восстановил равновесие.

После этого результата сборная Азербайджана, набравшая первое очко, сохранила за собой 5-е место. Финляндия, с 4 очками, находится на 4-м месте.

Отборочный раунд чемпионата Европы

8 октября

20:30. Азербайджан - Финляндия - 1:1

Голы: Рауф Гусейнли, 86 - Даниэль Хоканс, 75

Красная карточка: Терри Абладе, 66 (Финляндия).

Судья: Виктор Шимусик (Беларусь)

Сумгаыйт. "Капитал Банк Арена"

Очки: Хорватия - 9, Норвегия - 6, Австрия - 6, Финляндия - 4, Азербайджан - 1, Эстония - 0.

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