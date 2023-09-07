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Сборная Армении по футболу отправилась на отборочный матч Евро-2024 в Турцию

Сборная Армении по футболу отправилась на отборочный матч Евро-2024 в Турцию Сборная Армении по футболу отправилась в Турцию, где 8 сентября проведет выездной матч со сборной Турции в рамках отборочного раунда чемпионата Евро-2024.
Футбол
7 сентября 2023 г. 12:48
Сборная Армении по футболу отправилась на отборочный матч Евро-2024 в Турцию

Сборная Армении по футболу отправилась в Турцию, где 8 сентября проведет выездной матч со сборной Турции в рамках отборочного раунда чемпионата Евро-2024.

Как передает Report, об этом сообщает "Арменпресс" со ссылкой на Федерацию футбола Армении.

Игра пройдет на стадионе "Ататюрк" в городе Эскишехир. В матче, состоявшемся в Ереване, сборная Армении уступила сборной Турции со счетом 1:2.

Сборная Армении после трех игр, сыгранных в рамках квалификационного раунда, с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице группы D. Таблицу возглавляет сборная Турции с 9 очками, сыгравшая 4 игры.

Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024 проходит с марта 2023 года. Он продлится до марта 2024 года с целью определения 24 сборных для участия в основной стадии чемпионата. В квалификационном процессе приняли участие 53 национальные команды.

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