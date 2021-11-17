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Сборная Аргентины вышла на чемпионат мира 2022 года

Сборная Аргентины вышла на чемпионат мира 2022 года Команда Аргентины по футболу обеспечила себе участие в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Футбол
17 ноября 2021 г. 06:52
Сборная Аргентины вышла на чемпионат мира 2022 года

Команда Аргентины по футболу обеспечила себе участие в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Как передает Report, об этом стало известно после матчей 14-го тура южноамериканского отборочного турнира.

Аргентинцы в ночь на среду сыграли со счетом 0:0 с командой Бразилии, боливийцы разгромили уругвайцев (3:0), сборная Перу обыграла венесуэльцев (2:1), эквадорцы победили чилийцев (2:0), игра между колумбийцами и парагвайцами завершилась со счетом 0:0.

По итогам южноамериканского отборочного турнира в финальную часть чемпионата мира выходят четыре лучшие команды, сборная, занявшая пятое место, будет участвовать в стыковых матчах с представителями других конфедераций. Сборная Аргентины занимает второе место в группе, набрав 29 очков в 13 матчах, третьей идет команда Эквадора (23). Занимающие четвертую и пятую позиции колумбийцы и перуанцы (оба - 17) провели по 14 встреч и в следующем туре сыграют друг с другом. Таким образом, аргентинцы не опустятся ниже четвертого места в группе.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В финальную часть турнира также квалифицировались команды Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.

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