Сборная Аргентины стала победителем "Финалиссимы"

Сборная Аргентины обыграла команду Италии со счетом 3:0 и стала победителем "Финалиссимы" - кубкового матча между действующим чемпионом Европы и победителем Кубка Америки.

Сборная Аргентины обыграла команду Италии со счетом 3:0 и стала победителем "Финалиссимы" - кубкового матча между действующим чемпионом Европы и победителем Кубка Америки.

Как передает Report, матч прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

В составе сборной Аргентины голы забили Лаутаро Мартинес (28-я минута), Анхель Ди Мария (45+1) и Пауло Дибала (90+4).

Сборная Италии в 2021 году во второй раз в истории стала чемпионом Европы, в финале турнира на стадионе "Уэмбли" итальянцы победили англичан в серии пенальти со счетом 3:2, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Сборная Аргентины в том же году выиграла Кубок Америки, победив в финале команду Бразилии со счетом 1:0. Команда Аргентины отобралась на чемпионат мира в Катаре, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря, аргентинцы сыграют в группе С вместе с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Сборная Италии проиграла в стыковых матчах команде Северной Македонии и не смогла отобраться на второй чемпионат мира подряд.

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини провел последний матч в составе национальной команды, его заменил Мануэль Ладзари в начале второго тайма. 37-летний защитник выступал за команду с 2004 года, провел 116 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. В составе команды Кьеллини стал чемпионом Европы.

Матч между действующим чемпионом Европы и победителем Кубка Америки проводится в третий раз, ранее турнир носил название "Кубок Артемио Франки". Впервые подобный матч был проведен в 1985 году, когда чемпион Европы 1984 года сборная Франции победила обладателя Кубка Америки 1983 года команду Уругвая со счетом 2:0.