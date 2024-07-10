Сборная Аргентины стала первым финалистом Кубка Америки по футболу

Сборная Аргентины со счетом 2:0 обыграла команду Канады в полуфинальном матче Кубка Америки по футболу.

Сборная Аргентины со счетом 2:0 обыграла команду Канады в полуфинальном матче Кубка Америки по футболу.

Как передает Report , встреча прошла в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

В составе победителей отличились Хулиан Альварес (22-я минута) и Лионель Месси (51). Это был первый гол звездного аргентинца на текущем турнире.

В финале аргентинцы сыграют с победителем матча между сборными Уругвая и Колумбии, полуфинальная игра между этими командами пройдет в ночь на 11 июля.

Финал пройдет в ночь на 15 июля по бакинскому времени в Майами-Гарденсе, штат Флорида, США. Днем ранее в Шарлотте, штат Северная Каролина, состоится игра за третье место.