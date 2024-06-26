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Сборная Аргентины стала первым четвертьфиналистом Кубка Америки по футболу

Сборная Аргентины стала первым четвертьфиналистом Кубка Америки по футболу Сборная Аргентины со счетом 1:0 обыграла команду Чили в матче второго тура группового этапа Кубка Америки по футболу.
Футбол
26 июня 2024 г. 08:27
Сборная Аргентины стала первым четвертьфиналистом Кубка Америки по футболу

Сборная Аргентины со счетом 1:0 обыграла команду Чили в матче второго тура группового этапа Кубка Америки по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Единственный мяч на 88-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес. Для него это второй гол на турнире, ранее ему удалось поразить ворота команды Канады (2:0).

В другом матче группы A канадцы обыграли сборную Перу (1:0). Сборная Аргентины набрала 6 очков по итогам двух туров и досрочно стала победителем группы, обеспечив себе участие в четвертьфинале турнира. Далее следуют команды Канады (3), Чили (1) и Перу (1). В заключительном туре 30 июня пройдут матчи Аргентина - Перу и Канада - Чили.

Отметим, что Кубок Америки завершится 15 июля.

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