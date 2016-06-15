Сборная Аргентины разгромила команду Боливии и вышла в 1/4 финала Кубка Америки - ВИДЕО

Баку. 15 Июня. REPORT.AZ/ Сборная Аргентины по футболу одержала крупную победу со счетом 3:0 над командой Боливии в матче третьего тура группового этапа Кубка Америки и вышла в четвертьфинал турнира.

Как передает Report, встреча состоялась в Сиэтле (штат Вашингтон).

Голами отметились Эрик Ламела (13-я минута), Эсекиэль Лавесси (15) и Виктор Куэста (32).

Сборная Аргентины заняла первое место в группе D, набрав 9 очков, боливийцы - четвертое (0).

Таким образом, определились все четвертьфинальные пары Кубка Америки 2016 года: США - Эквадор, Аргентина - Венесуэла, Перу - Колумбия и Мексика - Чили.

Кубок Америки 2016 года, проходящий в десяти городах США с 3 по 26 июня, посвящен празднованию столетия Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) и первого чемпионата Южной Америки. Турнир впервые проводится за пределами южноамериканского континента. В соревнованиях принимают участие сборные десяти членов КОНМЕБОЛ и впервые в истории - шести представителей Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).