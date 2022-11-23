Сборная Аргентины повторила антирекорд спустя 92 года

Сборная Аргентины по футболу спустя 92 года повторила свой антирекорд.

Сборная Аргентины по футболу спустя 92 года повторила свой антирекорд.

Как сообщает Report, сборная под руководством главного тренера Лионеля Скалони потерпела неудачу в первом туре чемпионата мира в Катаре.

Впервые с 1930 года Аргентина проиграла матч чемпионата мира, ведя в счете в первом тайме (до этого это было в матче с Уругваем - 2:1 в первом тайме, 2:4 по итогу второго тайма).

Сборная Аргентины также стала первой в истории чемпионата мира, которая вывела в стартовом составе четверых игроков старше 34 лет (Лионель Месси, Николас Отаменди, Анхель Ди Мария и Папу Гомес).