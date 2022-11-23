Сборная Аргентины повторила антирекорд спустя 92 года

Сборная Аргентины по футболу спустя 92 года повторила свой антирекорд.
Как сообщает Report, сборная под руководством главного тренера Лионеля Скалони потерпела неудачу в первом туре чемпионата мира в Катаре.
Впервые с 1930 года Аргентина проиграла матч чемпионата мира, ведя в счете в первом тайме (до этого это было в матче с Уругваем - 2:1 в первом тайме, 2:4 по итогу второго тайма).
Сборная Аргентины также стала первой в истории чемпионата мира, которая вывела в стартовом составе четверых игроков старше 34 лет (Лионель Месси, Николас Отаменди, Анхель Ди Мария и Папу Гомес).