Сборная Англии установила пять рекордов на групповом этапе женского Евро-2022

Сборная Англии установила пять рекордов на групповом этапе женского чемпионата Европы по футболу 2022 года.

Сборная Англии установила пять рекордов на групповом этапе женского чемпионата Европы по футболу 2022 года.

Как передает Report, команда одержала самую крупную победу в истории турнира, одолев соперниц из Норвегии со счётом 8:0.

Также сборная забила наибольшее количество голов на групповом этапе. Футболистки отличились 14 раз за три матча. Также у сборной Англии наибольшее количество голов в первом тайме в истории турнира. Англичанки забивали в первой половине матча шесть раз. Им же принадлежит и рекордная посещаемость одного матча. На их домашнюю игру пришли 68 871 человек. Кроме того, у сборной Англии самая высокая совокупная посещаемость матчей за всю историю турнира. 128 503 человека посетили три игры футболисток одной сборной.