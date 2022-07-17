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Сборная Англии установила пять рекордов на групповом этапе женского Евро-2022

Сборная Англии установила пять рекордов на групповом этапе женского Евро-2022 Сборная Англии установила пять рекордов на групповом этапе женского чемпионата Европы по футболу 2022 года.
Футбол
17 июля 2022 г. 12:07
Сборная Англии установила пять рекордов на групповом этапе женского Евро-2022

Сборная Англии установила пять рекордов на групповом этапе женского чемпионата Европы по футболу 2022 года.

Как передает Report, команда одержала самую крупную победу в истории турнира, одолев соперниц из Норвегии со счётом 8:0.

Также сборная забила наибольшее количество голов на групповом этапе. Футболистки отличились 14 раз за три матча. Также у сборной Англии наибольшее количество голов в первом тайме в истории турнира. Англичанки забивали в первой половине матча шесть раз. Им же принадлежит и рекордная посещаемость одного матча. На их домашнюю игру пришли 68 871 человек. Кроме того, у сборной Англии самая высокая совокупная посещаемость матчей за всю историю турнира. 128 503 человека посетили три игры футболисток одной сборной.

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