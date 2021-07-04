Сборная Англии сыграет в полуфинале Евро впервые с 1996 года

В матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Англии разгромила национальную команду Украины со счётом 4:0 и вышла в полуфинал континентального первенства

В матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Англии разгромила национальную команду Украины со счётом 4:0 и вышла в полуфинал континентального первенства.

Как сообщает Report, англичане сыграют на стадии 1/2 финала Евро впервые с 1996 года. Тогда британский коллектив уступил в полуфинале сборной Германии, которая впоследствии стала победителем турнира.

В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет с национальной командой Дании. Матч 1/2 финала континентального первенства Дания — Англия пройдёт 7 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.

Напомним, в первой полуфинальной паре чемпионата Европы сойдутся сборные Испании и Италии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.