Сборная Англии показала антирекорд на ЕВРО

Сборная Англии одолела Чехию (1:0) в третьем туре группового этапа Евро-2020

Сборная Англии одолела Чехию (1:0) в третьем туре группового этапа Евро-2020.

Как передает Report, команда Гарета Саутгейта забила за три игры два гола – для победителей групп это худший результат в истории чемпионатов Европы.

При этом англичане лишь в третий раз за время выступлений на Евро выиграли группу. Ранее им это удавалось в 1996-м и 2012-м.

Отметим, что английская сборная не пропустила ни одного мяча, одержав победы над Хорватией (1:0) и Чехией (1:0), а также сыграв вничью с Шотландией (0:0).