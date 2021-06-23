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Сборная Англии показала антирекорд на ЕВРО

Сборная Англии показала антирекорд на ЕВРО Сборная Англии одолела Чехию (1:0) в третьем туре группового этапа Евро-2020
Футбол
23 июня 2021 г. 02:35
Сборная Англии показала антирекорд на ЕВРО

Сборная Англии одолела Чехию (1:0) в третьем туре группового этапа Евро-2020.

Как передает Report, команда Гарета Саутгейта забила за три игры два гола – для победителей групп это худший результат в истории чемпионатов Европы.

При этом англичане лишь в третий раз за время выступлений на Евро выиграли группу. Ранее им это удавалось в 1996-м и 2012-м.

Отметим, что английская сборная не пропустила ни одного мяча, одержав победы над Хорватией (1:0) и Чехией (1:0), а также сыграв вничью с Шотландией (0:0).

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: İngiltərə millisindən antirekord

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