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Сборная Англии по футболу установила рекорд

Сборная Англии по футболу установила рекорд Сборная Англии по футболу установила рекорд по числу побед.
Футбол
13 сентября 2023 г. 05:17
Сборная Англии по футболу установила рекорд

Сборная Англии по футболу установила рекорд по числу побед.

Как сообщает Report, в товарищеском матче англичане переиграли национальную команду Шотландии.

Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе англичан точными ударами отметились защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер, футболист мадридского "Реала" Джуд Беллингем и Гарри Кейн из мюнхенской "Баварии". Футболист сборной Англии Гарри Магуайр, представляющий "Манчестер Юнайтед" забил мяч в свои ворота.

Таким образом, сборная Англии одержала 600-ю победу. Это рекорд среди национальных команд Европы.

Англия следующую игру в рамках отбора на Евро-2024 проведет 17 октября против итальянцев. Эта встреча станет повторением финала Евро-2020. Тогда основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались итальянцы.

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