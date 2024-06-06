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Сборная Англии объявила окончательный состав на Евро-2024

Сборная Англии объявила окончательный состав на Евро-2024 Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом представил окончательную заявку национальной команды на чемпионат Европы — 2024 по футболу, который пройдет в Германии.
Футбол
6 июня 2024 г. 21:22
Сборная Англии объявила окончательный состав на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом представил окончательную заявку национальной команды на чемпионат Европы — 2024 по футболу, который пройдет в Германии.

Как сообщает Report, главный тренер пригласил в сборную 26 игроков.

Вратари: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал").

Защитники: Джо Гомес ("Ливерпуль"), Льюис Данк ("Брайтон"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Кайл Уокер, Джон Стоунз (оба — "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Ньюкасл Юнайтед").

Полузащитники: Конор Галлахер ("Челси"), Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Адам Уортон ("Кристал Пэлас") и Деклан Райс ("Арсенал").

Нападающие: Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид), Фил Фоден, ("Манчестер Сити"), Джаррод Боуэн ("Вест Хэм Юнайтед"), Эберечи Эзе ("Кристал Пэлас"), Энтони Гордон ("Ньюкасл Юнайтед"), Гарри Кейн ("Бавария"), Букайо Сака ("Арсенал"), Коул Палмер ("Челси"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла"), Иван Тони ("Брентфорд").

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