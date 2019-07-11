​Сборная Алжира по футболу вышла в полуфинал Кубка африканских наций

Футболисты сборной Алжира в серии пенальти победили команду Кот-д'Ивуара в четвертьфинальном матче Кубка африканских наций, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. В составе команды Алжира гол забил Софиан Фегули (20-я минута), у сборной Кот-д'Ивуара отличился Жонатан Коджиа (62). На 48-й минуте пенальти не реализовал игрок сборной Алжира Багдад Бунеджа. В серии пенальти алжирцы были сильнее со счетом 4:3.

В полуфинале сборная Алжира сыграет с командой Нигерии, которая в матче 1/4 финала победила сборную ЮАР (2:1).