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Сборная Албании поднялась дивизионом выше в Лиге наций

Сборная Албании поднялась дивизионом выше в Лиге наций Футболисты сборной Албании со счетом 3:2 обыграли дома команду Беларуси в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций.
Футбол
18 ноября 2020 г. 21:35
Сборная Албании поднялась дивизионом выше в Лиге наций

Футболисты сборной Албании со счетом 3:2 обыграли дома команду Беларуси в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций.

Как передает Report, встреча прошла в Тиране.

Дублем у победителей отметился Сокол Чикаллеши (20-я и 27-я минуты), второй мяч он забил с пенальти. Автором еще одного гола в составе албанцев стал Рэй Манаж (44). У белорусов отличились Максим Скавыш (35) и Максим Эбонг (80).

По итогам шести туров албанцы с 11 очками заняли первое место в группе 4 лиги С и квалифицировались в лигу В, опередив в последнем туре сборную Беларуси (10 очков).

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