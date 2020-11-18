Сборная Албании поднялась дивизионом выше в Лиге наций

Футболисты сборной Албании со счетом 3:2 обыграли дома команду Беларуси в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций.

Футболисты сборной Албании со счетом 3:2 обыграли дома команду Беларуси в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций.

Как передает Report, встреча прошла в Тиране.

Дублем у победителей отметился Сокол Чикаллеши (20-я и 27-я минуты), второй мяч он забил с пенальти. Автором еще одного гола в составе албанцев стал Рэй Манаж (44). У белорусов отличились Максим Скавыш (35) и Максим Эбонг (80).

По итогам шести туров албанцы с 11 очками заняли первое место в группе 4 лиги С и квалифицировались в лигу В, опередив в последнем туре сборную Беларуси (10 очков).