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Саудовский принц ушёл в отставку с поста руководителя английского клуба

Саудовский принц ушёл в отставку с поста руководителя английского клуба Принц Мусаад бен Халид Аль Сауд покинул пост председателя совета директоров "Шеффилд Юнайтед"
Футбол
17 апреля 2021 г. 11:20
Саудовский принц ушёл в отставку с поста руководителя английского клуба

Принц Мусаад бен Халид Аль Сауд покинул пост председателя совета директоров "Шеффилд Юнайтед". Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Представитель правящей династии Саудовской Аравии принял решение уйти в отставку по личным причинам. Напомним, он занял пост председателя совета директоров в сентябре 2019 года, когда ему было 26 лет, став самым молодым руководителем клуба английской Премьер-лиги в истории.

"Для меня работа на посте председателя совета директором "Шеффилд Юнайтед" была невероятным удовольствием и настоящей привилегией. Я всегда старался отстаивать ценности клуба и действовать, как справедливый руководитель. Я благодарен каждому, кто работает в этом клубе: сотрудникам, тренерам и игрокам. Горжусь тем, что имел удовольствие работать со всеми вами", — отметил принц.

"Шеффилд Юнайтед" в 31 матче набрал 14 очков и занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı şahzadəsi İngiltərə klubunu tərk etdi

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