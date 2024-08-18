Саудовский клуб предложил "Реалу" € 100 млн за трансфер Милитао

Неназванный клуб из Саудовской Аравии сделал предложение мадридскому "Реалу" в размере € 100 млн за трансфер 26-летнего центрального защитника Эдера Милитао.

Неназванный клуб из Саудовской Аравии сделал предложение мадридскому "Реалу" в размере € 100 млн за трансфер 26-летнего центрального защитника Эдера Милитао.

Об этом Report сообщает бразильское издание UOL.

Согласно информации, "Реал" намеревается отклонить это предложение. Несмотря на то, что Милитао пропустил большую часть минувшего сезона из-за травмы, в мадридском клубе продолжают считать его ключевым игроком обороны.

Бразильский футболист выступает в составе королевского клуба с 2019 года. За этот период он принял участие в 156 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 60 млн евро.

Ранее сообщалось, что саудовский инвестиционный фонд хотел купить другую звезду "сливочных" Винисиуса Жуниора за один миллиард евро на 5 лет.