О нас

Саудовский клуб предложил Месси контракт на полмиллиарда евро за сезон

Саудовский клуб предложил Месси контракт на полмиллиарда евро за сезон Саудовский клуб "Аль-Хиляль" все еще рассчитывает подписать именитого аргентинского нападающего Лионеля Месси, клуб еще больше увеличил предложение по контракту.
Футбол
19 мая 2023 г. 07:09
Саудовский клуб предложил Месси контракт на полмиллиарда евро за сезон

Саудовский клуб "Аль-Хиляль" все еще рассчитывает подписать именитого аргентинского нападающего Лионеля Месси, клуб еще больше увеличил предложение по контракту.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, теперь команда предлагает Месси более €500 млн за один сезон. Ранее сообщалось, что клуб был готов платить звездному форварду €400 млн за сезон.

По информации СМИ, после завоевания всех трофеев в мировом футболе Месси больше не хочет играть под давлением, где от него будут требовать новых побед. Сейчас его взгляды устремлены туда, где ему предоставят хороший контракт. Аргентинец намерен отправиться в Саудовскую Аравию со знакомыми футболистами, бывшими одноклубниками Серджи Бускетсом и Жорди Альбой, которые уже дали согласие на такой переход.

Mundo Deportivo до этого сообщал, что возможный трансфер 35-летнего футболиста среди прочего находится на контроле в Саудовской Аравии на государственном уровне из-за проведения чемпионата мира в 2030 году.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в "ПСЖ" после многолетнего выступления в чемпионате Испании за "Барселону". Контракт нападающего с клубом Лиги 1 рассчитан до июня 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
В Баку трагически погибли двое детей
В Баку трагически погибли двое детей
18 мая 2023 г. 09:31
Президент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
17 мая 2023 г. 20:44
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27
На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
16 мая 2023 г. 16:46
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
16 мая 2023 г. 11:41
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
16 мая 2023 г. 09:13
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
15 мая 2023 г. 16:24
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
15 мая 2023 г. 16:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi