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Саудовский клуб предложил Месси контракт на €400 млн в год

Саудовский клуб предложил Месси контракт на €400 млн в год Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" сделал нападающему "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси официальное предложение по контракту с зарплатой €400 млн в год.
Футбол
5 апреля 2023 г. 01:28
Саудовский клуб предложил Месси контракт на €400 млн в год

Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" сделал нападающему "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси официальное предложение по контракту с зарплатой €400 млн в год.

Как передает Report, об этом в своих соцсетях сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, представители саудовского клуба "Аль-Хиляль" официально связались с аргентинцем и предложили ему зарплату размером € 400 млн в год. При этом сам форвард намерен остаться в Европе.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в "Пари Сен-Жермен". После 18 лет в "Барселоне" аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 13 забитых мячей и 13 результативных передач в 23 матчах чемпионата Франции.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı klubu Messiyə illik 400 milyon avro maaş təklif edib

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