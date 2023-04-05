Саудовский клуб предложил Месси контракт на €400 млн в год

Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" сделал нападающему "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси официальное предложение по контракту с зарплатой €400 млн в год.

Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" сделал нападающему "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси официальное предложение по контракту с зарплатой €400 млн в год.

Как передает Report , об этом в своих соцсетях сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, представители саудовского клуба "Аль-Хиляль" официально связались с аргентинцем и предложили ему зарплату размером € 400 млн в год. При этом сам форвард намерен остаться в Европе.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в "Пари Сен-Жермен". После 18 лет в "Барселоне" аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 13 забитых мячей и 13 результативных передач в 23 матчах чемпионата Франции.