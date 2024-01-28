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Саудовский "Аль-Шабаб" ведёт переговоры с Давидом де Хеа

Саудовский "Аль-Шабаб" ведёт переговоры с Давидом де Хеа “Аль-Шабаб”, выступающий в чемпионате Саудовской Аравии, находится в стадии переговоров с 33-летним вратарём Давидом де Хеа, который с лета 2023 года является свободным агентом.
Футбол
28 января 2024 г. 13:31
Саудовский Аль-Шабаб ведёт переговоры с Давидом де Хеа

"Аль-Шабаб", выступающий в чемпионате Саудовской Аравии, находится в стадии переговоров с 33-летним вратарём Давидом де Хеа, который с лета 2023 года является свободным агентом.

Как передает Report, об этом сообщает портал "Чемпионат".

По информации источника, "Аль-Шабаб" также присматривается к вингеру “Галатасарая” Хакиму Зиешу.

Напомним, вчера, 27 января, появилась информация, что этот саудовский клуб близок к подписанию хорватского полузащитника “Севильи” Ивана Ракитича.

Последним местом работы де Хеа стал "Манчестер Юнайтед", за который голкипер выступал с 2011 года. За этот период футболист принял участие в 545 матчах во всех турнирах, в 190 из которых он отыграл “на ноль”. В этих встречах испанский вратарь пропустил 590 голов.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyalı məşhur qapıçı Səudiyyə Ərəbistanı klubu ilə danışıq aparır

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