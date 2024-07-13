Саудовский "Аль-Иттихад" объявил о назначении Лорана Блана на пост главного тренера

Экс-наставник французской сборной по футболу Лоран Блан стал главным тренером саудовского "Аль-Иттихада".

Экс-наставник французской сборной по футболу Лоран Блан стал главным тренером саудовского "Аль-Иттихада".

Как передает Report , об этом говорится в заявлении пресс-службы клуба.

"Лоран Блан — новый главный тренер "Аль-Иттихада", - отмечается в сообщении.

Последним местом работы Блана был французский "Лион". Блан проработал там чуть меньше года и был уволен 11 сентября 2023 года. Он был назначен главным тренером команды 9 октября 2022 года. До этого французский наставник возглавлял сборную Франции, а также такие команды, как "ПСЖ", "Бордо" и катарский "Эр-Райян".

Напомним, что предыдущий главный тренер команды Марсело Гальярдо был уволен из-за конфликта с французским нападающим клуба Каримом Бензема.