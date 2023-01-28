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Саудовские клубы нацелены на покупку Месси

Саудовские клубы нацелены на покупку Месси Клубы из Саудовской Аравии нацелены на покупку форварда французского ПСЖ Лионеля Месси.
Футбол
28 января 2023 г. 06:09
Саудовские клубы нацелены на покупку Месси

Клубы из Саудовской Аравии нацелены на покупку форварда французского ПСЖ Лионеля Месси.

Как передает Report со ссылкой на ESPN, у Месси действует контракт с парижанами до 2023 года с возможностью продления еще на год. Если Месси не переподпишет соглашение, то его попытаются заполучить саудовские команды.

При переходе Месси на Ближний Восток, он сможет претендовать на зарплату в районе $200 млн в год. Примерно столько зарабатывает футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Всего в текущем сезоне на счету Месси восемь забитых мячей и 10 результативных передач в 15 матчах чемпионата Франции.

Напомним, что Месси перебрался в "Пари Сен-Жермен" в августе 2021 года. После 18 лет в "Барселоне" аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

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