Саудовские клубы нацелены на покупку Месси

Клубы из Саудовской Аравии нацелены на покупку форварда французского ПСЖ Лионеля Месси.
Как передает Report со ссылкой на
При переходе Месси на Ближний Восток, он сможет претендовать на зарплату в районе $200 млн в год. Примерно столько зарабатывает футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.
Всего в текущем сезоне на счету Месси восемь забитых мячей и 10 результативных передач в 15 матчах чемпионата Франции.
Напомним, что Месси перебрался в "Пари Сен-Жермен" в августе 2021 года. После 18 лет в "Барселоне" аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.