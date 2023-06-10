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Саудовские клубы хотят приобрести футболиста "Ювентуса" Погба

Саудовские клубы хотят приобрести футболиста "Ювентуса" Погба Клубы из чемпионата Саудовской Аравии хотят приобрести хавбека "Ювентуса" Поля Погба.
Футбол
10 июня 2023 г. 23:57
Саудовские клубы хотят приобрести футболиста Ювентуса Погба

Клубы из чемпионата Саудовской Аравии хотят приобрести хавбека "Ювентуса" Поля Погба.

Как передает Report, об этом сообщает 90 min.

Источник отмечает, что француз хотел бы остаться в "Ювентусе", но руководство туринского клуба может согласиться на трансфер, если саудовские клубы предложат за Погба внушительную сумму. Полузащитник может рассчитывать на зарплату в размере €290 тыс. в неделю.

В минувшем сезоне Погба принял участие в десяти матчах за туринцев, в которых ему удалось отдать один результативный пас. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Погба оценивается в €20 млн.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə klubları “Yuventus”un yarımmüdafiəçisini transfer etmək istəyir

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