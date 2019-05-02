​Саудовская Аравия заинтересована в проведении "Формулы 1"

Власти Саудовской Аравии заинтересованы в проведении "Формулы 1".

Как сообщает Report со ссылкой на Auto Motor und Sport, Саудовская Аравия предлагает Liberty Media, владельцу прав на "Формулу 1", взнос в размере 60 млн долларов за каждый Гран-при. Предполагается, что в столице страны, Эр-Рияде, появится уличная трасса, на которой и будут проходить гонки.

Саудовская Аравия обладает опытом проведения крупных соревнований по автоспорту. В этом государстве проходил этап "Формулы Е". Также в Саудовской Аравии проводится "Гонка чемпионов", а с 2020 года в стране будет проходить ралли "Дакар".

Напомним, что победителем Гран-при Азербайджана "Формула 1" стал пилот команды Mercedes Валттери Боттас. Гонки проводятся в азербайджанской столице с 2016 года.